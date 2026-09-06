Pára tudo! Francisco Monteiro e Miguel Vicente entram no Big Brother All Stars e são postos frente a frente

Francisco Monteiro, conhecido pelo público como “Zaza”, entrou no Big Brother 2023 e rapidamente se tornou numa das figuras mais marcantes da edição. Professor e jogador de padel, destacou-se pela personalidade intensa, competitiva e pela forma apaixonada como viveu o jogo.

Sem esconder emoções ou opiniões, Francisco protagonizou confrontos, criou alianças e assumiu-se como um jogador determinado a chegar mais longe. O percurso dentro da casa acabou por levá-lo à vitória, consolidando o seu lugar entre os grandes protagonistas dos reality shows em Portugal.

Agora, no Big Brother All Stars, “Zaza” regressa com a experiência de quem já conhece o sabor da vitória. Mas, para quem já chegou ao topo, o desafio passa agora por provar que é capaz de o fazer novamente.

Já Miguel Vicente deu-se a conhecer no Big Brother 2022, edição que terminou com a sua vitória e que o transformou numa das figuras mais reconhecidas do universo dos reality shows da TVI.

Desde os primeiros dias, destacou-se pela personalidade irreverente, competitiva e provocadora, mas também pela capacidade de criar jogo e tirar partido das diferentes dinâmicas dentro da casa. A sua postura fez dele um dos grandes protagonistas da edição e valeu-lhe o título de vencedor.

No Big Brother All Stars, Miguel Vicente reencontra antigos vencedores e outros nomes marcantes dos reality shows, num desafio que promete testar novamente a sua capacidade de jogo. Depois de já ter conquistado o título uma vez, regressa com um objetivo claro: voltar a fazer história e tornar-se bicampeão.