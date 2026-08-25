«Para uns há compreensão, para outros não»: Sara revolta-se e gera discussão

No Big Brother Verão, Sara continua indignada por ter de fazer prova e acusa os colegas de terem compreensão com uns, mas não terem a mesma com outros. A concorrente refere-se a terem empatia pelo estado de Tatiana e Ana Luísa, mas não terem a mesma empatia por ela que está com dores no pescoço há três dias. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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