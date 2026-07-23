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Pedido de beijo de Joaquim gera discussão na casa e Mariana Sá reage

Num momento de descontração, Joaquim perguntou a João Ventura, em tom de brincadeira, se o colega lhe dava um beijo. João entrou na brincadeira e respondeu que isso só aconteceria depois de Joaquim lhe pagar um jantar.

A conversa, no entanto, rapidamente ganhou outro tom. Sá apontou que Joaquim tem pedido beijos na boca a vários concorrentes, considerando que essa atitude acaba por objetificá-los. O concorrente desvalorizou as críticas e garantiu que tudo não passa de uma brincadeira.

Sara comentou que Joaquim parece estar sempre a pedir beijos na boca, levando Mariana a intervir. A concorrente mostrou-se incomodada por o colega lhe ter feito esse pedido, recordando que ele "tem alguém na casa" e admitindo que não gostou da situação.

Apesar do desconforto demonstrado por Mariana, Joaquim continuou a provocá-la, enviando-lhe beijinhos e questionando se até um beijo na cara ou um abraço seriam proibidos. A troca de palavras acabou por aumentar a tensão entre os dois, obrigando Sara a intervir na tentativa de apaziguar os ânimos.

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