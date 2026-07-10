Pedro como nunca antes visto: o concorrente passa-se com os colegas e a discussão explode

No Big Brother Verão, Enquanto Joaquim prepara o almoço, Sara reclama que a única pessoa que vê a trabalhar na Cozinha é o Joaquim e crítica Pedro passar o dia a dormir e só acorda para as dinâmicas. Tatiana vai ao Jardim e partilha com Pedro que os seus aliados estão “a fazer o seu papel e atentos a tudo”. A Líder chama à atenção Pedro por não fazer as suas tarefas. Depois da conversa, Tatiana leva Pedro para a Cozinha e explica-lhe o que tem de fazer e Sara afirma que parece que aqui há pessoas que precisam de instruções e de um “GPS”. Pedro ouve e explica que só precisa que lhe digam o que é para fazer que ele faz e que “gosta muito pouco de teorias da conspiração”. Pedro e Sara entram numa forte discussão e Joaquim afirma que não “mandou nada para o ar” e explica também o seu lado.
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ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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