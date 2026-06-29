Pedro e Joaquim fazem previsões: Concorrentes analisam estratégias e apontam primeiros conflitos

A manhã na casa começou com conversas sobre estratégias e dinâmicas entre concorrentes. Pedro e Joaquim analisaram o comportamento dos colegas e anteciparam já possíveis tensões e conflitos nos próximos dias.

Pelas 08h00, Pedro e Joaquim estiveram à conversa sobre os restantes colegas da casa, analisando as primeiras dinâmicas do jogo.

Joaquim confessou que se identifica mais com o “pessoal novo”, enquanto comentou também que considera que Mariana Salgueiro pode vir a “maçar” por ser demasiado atenciosa com os restantes concorrentes.

Pedro, por sua vez, mostrou-se convicto de que ao fim de semana poderá surgir já uma “chamazinha” entre os participantes, antecipando algum conflito na casa.

Durante a conversa, Joaquim acabou por levantar a possibilidade de um futuro drama entre uma residente da Casa da Avó e um concorrente da Casa Principal. O concorrente acrescentou ainda que João Gomes poderá vir a “jogar pesado” no decorrer da competição.