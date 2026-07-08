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Sobre este vídeo

Pedro e Sara esclarecem mal-entendido: «Fiquei triste porque falaste em frente a toda a gente»

No Big Brother Verão, os concorrentes foram desafiados a participar numa nova dinâmica, onde tiveram de revelar o que já não faz falta na casa e a quem querem "varrer" os ressabiamentos. Pedro quis esclarecer o mal-entendido que tem com Sara. Veja o momento.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

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