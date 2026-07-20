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Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao revelar como aos 7 anos se despediu da mãe

No «Dois às 10», Pedro emociona Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao recordar o momento em que se despediu da mãe aos 7 anos, numa história marcada pela perda precoce e por uma despedida que ficou gravada para sempre.

  • Dois às 10
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