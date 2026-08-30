VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Percentagem renhida! Esta concorrente fica de fora da grande final do Big Brother Verão No Big Brother Verão, Tatiana é expulsa com 20% dos votos. Veja todas as reações. Big Brother Ontem às 22:34 Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 03:20 Percentagem renhida! Esta concorrente fica de fora da grande final do Big Brother Verão Ontem às 22:34 01:04 Maria Botelho Moniz dá novidade inédita: Saiba tudo o que vai acontecer no Especial de amanhã Há 2h e 37min 02:38 Quem não merece ir à final? Estas são as últimas escolhas da noite e as emoções falaram mais alto Há 2h e 38min 02:24 Afonso recebe um forte aplauso ao chegar a estúdio: «Perdi para uma grande mulher» Há 2h e 41min 11:00 Na luta pelo prémio final. Concorrentes têm prova de peso: Será que foram bem sucedidos? Há 2h e 42min Junte-se ao nosso WhatsApp 01:31 Boris faz discurso intenso ao voltar dos braços da sua esposa: «Obrigada por este momento...» Há 2h e 55min 05:50 «O amor é isto»: Mulher de Boris deixa o público em êxtase com discurso emotivo Há 2h e 56min 05:50 Boris tem reação inédita ao ver a esposa: «Afinal ainda tenho mulher» Há 2h e 56min 09:24 Ventura fica destroçado com a saída de Afonso: «Irrita-me e frustra-me que ele saia desta maneira» Há 3h e 8min 01:01 Emoção ao rubro: Pai de Afonso não segura as lágrimas com palavras de Boris sobre o filho Há 3h e 20min 04:15 Ana Luísa ou Afonso? Um destes concorrentes foi expulso e as reações não se fizeram esperar Há 3h e 21min 01:20 João Gomes surpreende com revelação sobre a nomeação da mãe: «A minha irmã...» Há 3h e 26min 01:15 Profundamente orgulhosos: Estas são as palavras da prima e do pai de Afonso depois da curva da vida Há 3h e 44min 04:24 Arrepiante. Maria Botelho Moniz deixa Afonso emocionado: «Não há igual (...) tão puro» Há 3h e 46min 07:32 «Tive uma paragem cardíaca...»: Afonso abre o coração na curva da vida Há 3h e 49min Junte-se ao nosso WhatsApp 02:14 Imperdível: Afonso reencontra o irmão e recebe uma notícia que o deixa em êxtase Há 3h e 59min