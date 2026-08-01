"Perdi toda a empatia": Raquel faz confissão inesperada após atitude de Nuno e Sara

No Big Brother Verão, a proximidade entre Nuno e Sara continua a dar que falar e, desta vez, foi Raquel quem abriu o coração sobre o assunto.
Numa dinâmica, a concorrente admitiu sentir que deixou a sua empatia de lado a partir do momento que sentiu que Nuno e Sara são capazes de provocar reações emocionais em si. Aliás, Raquel acrescenta que sente que isso até lhes dá «um gostinho».
A concorrente deixa transparecer algum desconforto perante a cumplicidade que os dois têm vindo a demonstrar.
O desabafo de Raquel promete trazer novas consequências para a relação entre os três concorrentes.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18