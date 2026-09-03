Pergunta deixou Sara sem escapatória e a resposta surpreendeu: «A Raquel»

No Big Brother Verão, é a vez de Sara de ser confrontada com uma questão. À questão “Quem nunca mais ias querer encontrar nas férias?”, Sara responde que seria a Raquel. A concorrente justifica que Raquel «ia ser uma empata tudo», portanto ia acabar por lhe estragar as férias, sobretudo porque não são parecidas.
Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18