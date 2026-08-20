«Perigoso?»: Afonso confessa que se sentiu humilhado e acaba em lágrimas

No Big Brother Verão, Ventura, Afonso e Ana Luísa reúnem-se para conversar sobre o que aconteceu com Sara durante o Especial.

Afonso confessa que não gosta deste registo, mas Sara anda a picá-lo tanto, que foi mais forte que ele puxar determinados assuntos, até porque se sentiu humilhado pela colega. O concorrente frisa que não é bonito ouvir o que Sara disse sobre ele, mas Ventura tranquiliza-o e afirma que as pessoas veem. Ao desabafar, Afonso acaba em lágrimas. Veja tudo.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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