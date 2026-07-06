No Big Brother Verão, pela primeira vez, os dois melhores amigos de João Ventura falam sobre a prestação do concorrente. Garantem que o João está exatamente igual ao que é fora da casa, reconhecem que a sua impulsividade pode criar dificuldades no jogo e comentam ainda a relação atribulada com Mariana Salgado, acreditando que ainda poderá haver uma aproximação.
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Personagem ou pessoa real? Amigos de João Ventura comentam jogo do concorrente
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