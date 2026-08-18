Picardia entre Nuno e João Ventura aquece: «Vai trabalhar»

No Alpendre, Afonso e Vanessa brincaram com Ana Luísa sobre uma possível combinação de nomeações. João Ventura entrou na conversa e confessou achar estranho Ana Luísa não estar nomeada.

Afonso questionou então Nuno sobre se já tinha feito as suas próprias combinações. O concorrente garantiu que não precisa de fazer esse tipo de estratégias e deixou um aviso aos colegas: considera que estão demasiado confiantes em chegar à final quando ainda podem “morrer na praia”.

A conversa rapidamente ganhou outros contornos e Nuno e João Ventura protagonizaram um bate-boca. Nuno explicou que não gostou das músicas cantadas pelos imunes para Sara, enquanto João considerou que o colega estava a confundir as situações.

Nuno respondeu de forma direta: “Cresce e aparece”.

Vanessa entrou na conversa e recordou que João Ventura sempre afirmou que pretende chegar à final.

Mais tarde, Afonso e Sara também trocaram algumas provocações sobre o mesmo tema.

Já na Cozinha, João Ventura comentou com Vanessa o comportamento de Sara e Nuno e considerou que os dois ficaram com inveja. “A dor de cotovelo é mesmo chata”, afirmou.

O concorrente dirigiu-se ainda a Boris e, referindo-se a Nuno, atirou: “O teu bro está muito nervoso”.