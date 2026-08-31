«Podes chegar à final, mas...»: Sara deixa aviso a Nuno

No Big Brother Verão, Sara tem de atribuir as expressões que mais se adequam aos colegas da casa. Em relação a Nuno, a concorrente encoraja Nuno a acreditar em si, porque «pode chegar à final», mas se não chegar, deve acreditar nele na mesma. Por outro lado, a atribuição a Ventura é mais agridoce. Sara acha que ele tem de ter mais cuidado com o que faz aos outros, para não passar por isso mesmo. Veja o momento.