«Podes ser maior do que aquilo que estás a ser»: Ventura continua sem poupar Mariana Sá

No Big Brother Verão, após o Especial, Mariana Sá conversa com Ventura novamente sobre a opinião dele a respeito do seu jogo.

Depois de ter sido tema esta semana, Mariana confronta o colega dizendo que sente que esta semana está muito mais ativa no jogo, mas Ventura discorda e confessa que não tem visto grande diferença desta para outras semanas. Aliás, segundo ele, sente que a concorrente «pode ser maior do que aquilo que está a ser no jogo».

Por fim, o tema mantém-se e Ventura frisa que Mariana joga muitas vezes em defesa de Miguel, ou seja, "parece que ele não consegue" e é ela quem tem de o relembrar do jogo. Mariana Sá frisa que vai estar sempre do lado dele e defendê-lo, sempre que for necessário.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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