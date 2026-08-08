«Podes ser maior do que aquilo que estás a ser»: Ventura continua sem poupar Mariana Sá

No Big Brother Verão, após o Especial, Mariana Sá conversa com Ventura novamente sobre a opinião dele a respeito do seu jogo.
Depois de ter sido tema esta semana, Mariana confronta o colega dizendo que sente que esta semana está muito mais ativa no jogo, mas Ventura discorda e confessa que não tem visto grande diferença desta para outras semanas. Aliás, segundo ele, sente que a concorrente «pode ser maior do que aquilo que está a ser no jogo».
Por fim, o tema mantém-se e Ventura frisa que Mariana joga muitas vezes em defesa de Miguel, ou seja, "parece que ele não consegue" e é ela quem tem de o relembrar do jogo. Mariana Sá frisa que vai estar sempre do lado dele e defendê-lo, sempre que for necessário.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16