«Podes vir tu e mais dez»: Ventura enfrenta Sara e confronto aquece na Casa

No Big Brother Verão, o anfitrião questiona os concorrentes se existe “paz podre” no grupo: Vanessa, Ventura, Raquel e Ana Luísa.
Na opinião de Nuno, o concorrente acha que sim, no entanto, tirava a Raquel e adicionava Afonso ao grupo, tendo em conta que é um concorrente que é defendido pelo grupo mencionado. Ventura sente-se incomodado com a continuação do discurso e argumentos usados por Nuno e entra numa discussão com ele e com Sara, que também se mete.
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.