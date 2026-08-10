Polémica com Boris aquece ainda mais: Tatiana e Vanessa entram em bate boca

No Big Brother Verão, ainda durante a Cadeira Quente, Nuno assume não concordar com o que foi dito por Boris e acrescenta que nunca faria um comentário do género.

Vanessa decide opinar e diz que o que Boris disse é mau, mas não estão aqui para crucificar ninguém e conclui dizendo que se o colega tivesse feito o mesmo comentário no meio da Sala, toda a gente se iria rir. Tatiana afirma não entender como é que mulheres conseguem defender a atitude de Boris e atira “por isso é que o mundo está como está”. Por fim, diz que se fosse a própria a ter o comentário ira toda a gente para cima dela. Vanessa exalta-se com Tatiana e as duas discutem.

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, dia 9 de agosto, ficou marcada por mais uma gala repleta de reviravoltas. Os concorrentes começaram a nomear sem saber que estavam, na verdade, a votar para um colega ficar imune, João Ventura foi o escolhido.

Um comentário polémico de Boris sobre Raquel gerou desconforto na casa, com a concorrente a garantir que não gosta de "estar numa posição em que a mulher é sexualizada". Marta Cardoso entrou ainda com uma missão inédita: levar frases de ex-concorrentes para Afonso comentar. Sara foi a primeira salva da noite.

Na Prova do Líder, o Big Brother voltou a surpreender com uma reviravolta inesperada. Boris venceu a liderança, ficou imune e nomeou diretamente Tatiana, que, no volte-face do nomeado, escolheu Afonso para ficar nomeado diretamente.

A noite teve também um pedido de namoro histórico: Miguel oficializou a relação com Mariana Sá, num momento emotivo que gerou indignação ao saber-se que o concorrente gastou 6.000 euros do prémio final no pedido.

Na Curva da Vida, Tatiana abriu o coração sobre um passado.

A liderança de Miguel acabou por não ser bem-sucedida, trazendo-lhe uma consequência negativa: começa com dois votos a mais nas nomeações.

Mariana Sá foi a expulsa da noite e, já em estúdio, reagiu ao encontro inesperado com a família de Miguel.

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