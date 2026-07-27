Polémica no Big Brother. Bóris e Vanessa debaixo de fogo: «Se não fosse casado...»

A Cadeira Quente começa com o objetivo de esclarecer os boatos sobre os hipotéticos romances. Sara começa por esclarecer que simplesmente disse que Joana era o tipo/estilo do Nuno e não viu maldade nesse comentário. Joana diz que o que lhe chegou aos ouvidos é que Nuno gostava de loiras e que tinha visto olhares e interesses. Sara não responde e Vanessa diz que é um tema desnecessário e ridículo. Já sobre o boato relativo a Vanessa e Boris, Tatiana afirma que foi Vanessa que começou com a história de quer arranjar um homem e Tatiana diz que não tem mal nenhum, Vanessa é uma mulher solteira e Boris é uma pessoa interessante. Vanessa diz que essa conversa é muito feia. Mariana Sá diz que deve ser a Tatiana que se sente assim em relação ao Boris. João intervém e pede para Tatiana estar calada pois está a falar de um homem casado.
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