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Pós Especial marcado pela revolta de Raquel: «Só está a pedir desculpa...»

No Big Brother Verão, Raquel não cala a revolta perante o comentário polémico de Boris e rasga João Ventura e Ana Luísa, por não se terem preocupado consigo durante todo o dia. Por outro lado, Vanessa mostra-se firme perante a postura de defender Boris de toda esta polémica que envolve o comentário sobre a colega. A concorrente é muito próxima de ambos os concorrentes e diz que não o vai julgar por uma atitude isolada.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

  • Big Brother
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