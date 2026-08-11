Preocupada com Nuno, Raquel assume: «Sentiu-se arrependido... ele vai melhorar»

-No Big Brother Verão, Raquel falou com Nuno depois de o ver cabisbaixo e assume às colegas que o sentiu arrependido de estar envolvido no comentário de Boris. Preocupada com o colega, Raquel refletiu que desde que o concorrente desabafou no confessionário o notou mais alegre.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17