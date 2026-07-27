Preocupado com a esposa, Bóris reage a boatos sobre proximidade a concorrente: «Afastar-me...»

Nuno, Mariana e Afonso procuram tranquilizar Boris sobre o suposto boato e Sara explica como é que as coisas aconteceram. Mariana diz que no lugar de Sara tinha terminado o assunto e Joana questiona o que deve fazer em relação a Nuno, se no limite deve-se afastar dele ou não. Boris diz que nas condições de Nuno avançava, mas lá fora tem a sua princesa.
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