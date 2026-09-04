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Presente de Maria Botelho Moniz para Ana Luísa não passou despercebido. Eis as palavras da apresentadora

No Big Brother Verão, Ana Luísa leva para estúdio um colar oferecido por Maria Botelho Moniz na sua visita à casa. Recorde que a apresentadora deu um colar a cada concorrente.

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