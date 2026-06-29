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Primeira aliança no jogo? Boris e Tatiana surpreendem com cumplicidade na casa

A chegada de Tatiana à Casa da Avó prometeu animar o ambiente desde o primeiro instante. Boris foi um dos primeiros a comentar a entrada da concorrente.

Pouco depois, Tatiana reparou no sotaque de Boris e os dois descobriram que partilham a mesma origem, celebrando a coincidência com entusiasmo. Já Afonso mostrou-se convencido de que a nova concorrente vai marcar a casa. "Vai dar trabalho", comentou.

Entre apresentações e boa disposição, Boris e Tatiana acabaram por dançar juntos, num momento de grande cumplicidade. Afonso não deixou escapar a situação e brincou, dizendo que Boris estava "a controlar-se".

O concorrente respondeu de imediato, recordando que é casado, mas garantiu que ainda há "piquenas em dia" para Afonso e Miguel, provocando gargalhadas entre os colegas.

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