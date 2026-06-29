Primeira Cadeira Quente agita Casa da Avó e há apresentação geral

A Casa da Avó viveu o primeiro grande momento de dinâmica com a realização da Cadeira Quente, onde o Big Brother pediu aos concorrentes que se apresentassem perante o grupo.

Com todos os concorrentes reunidos na Sala da Casa da Avó, o Big Brother deu início à primeira Cadeira Quente do jogo. Durante a dinâmica, foi pedido a cada participante que se apresentasse perante os restantes colegas.

O momento decorreu de forma organizada, com cada concorrente a partilhar um pouco sobre si. No final das apresentações, todos os presentes aplaudiram, marcando o fim da primeira Cadeira Quente desta edição.