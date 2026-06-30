Primeiras lágrimas: Mariana Salgueiro não aguenta e vai-se abaixo durante dinâmica

No Big Brother Verão, os concorrentes enfrentam uma dinâmica pela manhã. «Quem causou uma boa e uma má impressão?» Estas foram as escolhas dos participantes do reality, ao atribuir uma bola verde e uma vermelha aos colegas. Durante o momento, Joaquim atribui uma bola vermelha a Mariana Salgueiro, deixando-a em lágrimas.

Estes são os primeiros concorrentes nomeados do Big Brother Verão.

Vote para salvar:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

DIEGO – 761 20 20 04

ÍRIS - 761 20 20 05

MIGUEL – 761 20 20 12

PEDRO – 761 20 20 14