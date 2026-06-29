Primeiras nomeações já causam tensão entre os concorrentes

Depois das primeiras nomeações, Boris e Tatiana partilharam as suas preocupações com o futuro do jogo. Os dois concordaram que será muito complicado nomear alguém da Casa da Avó, uma vez que são poucos concorrentes e já se sentem "uma pequena família".

Ao mesmo tempo, na Casa Principal, Vanessa conversou com João Ventura sobre a escolha de Sara, que o enviou para a Casa da Avó. O concorrente admitiu que ficou ressentido com a decisão e confessou que ainda se sente stressado com tudo o que aconteceu.

Durante a conversa, Vanessa recordou que os últimos concorrentes a entrar na Casa Principal acabaram nomeados. A concorrente revelou ainda que decidiu nomear João Gomes por o considerar uma pessoa mais calada e introvertida, explicando que preferia enfrentar as nomeações ao lado de alguém com esse perfil.