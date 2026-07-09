Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Miguel beijam-se finalmente e de forma bastante intensa. Depois, Mariana decide abrir o coração e partilha que teve um caso com o Hugo, ex concorrente do SS 10. Partilha que apesar do Hugo ser “anão” prefere homens altos. Acrescenta ainda que não tinham uma relação exclusiva, mas ele queria e fazia cenas de ciúmes bem como não era dela de quem o Hugo falava no seu programa. Mariana Sá conta ainda que fez uma “coisa horrível” ao Hugo e ao melhor amigo do Hugo. Mariana acrescenta que não era dela que ele falava no programa.

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ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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