Primeiros movimentos debaixo do edredão? Mariana Sá e Miguel dormem juntos pela primeira vez

No Big Brother Verão, Mariana Sá e Miguel dormem juntos pela primeira vez. Nas camas da casa da avó, os concorrentes trocam carinhos antes de dormir. Veja aqui o momento.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!