Provocações de Miguel levam João Ventura ao limite: «Qual é o teu problema?»

No Big Brother Verão, os ensaios para a Prova Semanal voltaram a gerar tensão na casa. Boris defendeu a necessidade de repetir a coreografia mais vezes, já que nem todos dominam ainda os passos. João, por sua vez, mostrou-se disponível para ser substituído, justificando que não queria "estragar o trabalho dos outros", comentário que não caiu bem junto de Miguel e Mariana Sá, que acusaram o colega de estar a criar entraves à dança desde o dia anterior. A discussão entre João e Miguel escalou, ao ponto de Ana Luísa tapar os ouvidos para se afastar da confusão. Mais tarde, já no Quarto, Boris procurou saber como João se sentia, ao que o colega respondeu que estava tudo bem.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16