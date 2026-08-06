Provocações de Miguel levam João Ventura ao limite: «Qual é o teu problema?»

No Big Brother Verão, os ensaios para a Prova Semanal voltaram a gerar tensão na casa. Boris defendeu a necessidade de repetir a coreografia mais vezes, já que nem todos dominam ainda os passos. João, por sua vez, mostrou-se disponível para ser substituído, justificando que não queria "estragar o trabalho dos outros", comentário que não caiu bem junto de Miguel e Mariana Sá, que acusaram o colega de estar a criar entraves à dança desde o dia anterior. A discussão entre João e Miguel escalou, ao ponto de Ana Luísa tapar os ouvidos para se afastar da confusão. Mais tarde, já no Quarto, Boris procurou saber como João se sentia, ao que o colega respondeu que estava tudo bem.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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