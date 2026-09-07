«Qual é a confiança que ela tem comigo?»: Miguel Vicente exalta-se e dispara contra Teresa

No Big Brother All Stars, Miguel e Teresa protagonizaram uma discussão e Miguel fica exaltado. Jéssica e Diogo Marcelino tenta acalmá-lo, mas o concorrente explica o que sentiu. Além de não ter gostado da atitude de Teresa, Miguel Vicente alega que depois do que Luís fez, parece mesmo que gosta é de “pôr foguinhos”. Veja o momento.