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«Quando tiveres o nível suficiente…»: David Maurício e Luís protagonizam mais uma discussão na casa e Francisco Monteiro mete-se

No Big Brother All Stars, Luís e David Maurício protagonizam a próxima discussão. Luís acusa Maurício de estar a tentar aparecer e a salvar-se das nomeações por estar próximo de Monteiro. Além disso, frisa que Monteiro gosta de ser “bajulado”, mas David Maurício pede-lhe que não fale consigo, só quando tiver «o nível suficiente». O que já se esperava, acontece, Francisco Monteiro mete-se. Veja o que se passou.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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