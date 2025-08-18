No «Dois às 10», Fábio Paim revelou detalhes inéditos sobre a sua experiência na indústria pornográfica. O ex-concorrente falou sobre o filme que participou, partilhou curiosidades dos bastidores e surpreendeu ao revelar quanto ganhou.
Hoje às 12:08
04:37
Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou
Hoje às 12:08
02:52
Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»
Há 32 min
05:08
Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»
Há 40 min
04:47
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim
Há 44 min
02:53
Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»
Há 53 min
05:09
Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»
Há 59 min
06:13
Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»
Há 1h e 6min
05:23
Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»
Há 1h e 34min
04:53
Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso
Há 1h e 43min
02:19
Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque
Há 1h e 52min
02:19
Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»
Há 1h e 57min
08:41
Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento
Há 3h e 25min
01:31
Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento
Há 3h e 43min
01:30
Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»
Hoje às 15:21
10:57
Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina
Hoje às 15:15
01:53
Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»
Hoje às 15:09
05:00
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»
Hoje às 15:08
01:01
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?
Hoje às 14:53
02:29
«Ela vai sofrer na pele aquilo que eu sofri ao ouvir aquilo da boca dela»: O tema do aborto que levou Miranda ao limite
Hoje às 14:35
03:45
Berros reinam na casa e o mais inesperado acontece: Miranda acusa Kina de ter 'pegado' no seu aborto
Hoje às 14:19
03:45
«Não prestam!»: Gritos, a palavra "aborto" e acusações graves levam Kina a abandonar desafio
Hoje às 13:10
01:27
«Eu não sou gado!»: Nervosa, Kina interrompe dinâmica a meio após grito e gesto de Viriato
Hoje às 13:03
02:23
«Eu não sou insegura. Eu sofro de bullying»: Kina dispara e deixa 'ameaça' clara a concorrentes
Hoje às 13:00
01:17
«Depois quero ver quem é o bicho papão desta casa»: Jéssica Vieira anuncia nova estratégia para esta semana
Hoje às 12:42
07:45
Fábio Paím relembra a queda da carreira e o episódio que o levou a ser detido à frente dos filhos
Hoje às 12:04
02:53
Fábio Paím critica Catarina Miranda: «Engravidou, diz que está com barriga de grávida...»
Hoje às 11:52
04:37
Fábio Paím esclarece proximidade com Jéssica Vieira: «Sou um miúdo muito carente»
Hoje às 11:47
01:00
Grávida aos 18 anos, Kina recorda momento forte: «Meteram-me num hospital (...) quase dei a minha vida por eles»
Hoje às 11:35
01:05
«Vai lavar a placa que cheiras mal da boca»: Kina revolta-se com acusação de Miranda
Hoje às 11:10
01:24
"Velhaca e Miss Piggy": Kina admite sentir-se 'enxovalhada' na casa do Big Brother
Hoje às 11:00
08:58
Cláudio Ramos surpreende com revelação sobre «Big Brother Verão»: «Este é o meu top 3»
Hoje às 10:53
06:49
Frase polémica de Kina contra Catarina Miranda gera discórdia entre os comentadores: «Eu tenho filhos porque não os abortei»
Hoje às 10:42
01:30
"Vaca e cadela?": Ana Duarte acusa outra concorrente de ser mentirosa
Hoje às 10:33
01:48
Está tomada uma decisão: Jéssica coloca um derradeiro ponto final na relação com Afonso?
Hoje às 10:10
02:41
Barraco de madrugada na casa mais vigiada do país leva o Big Brother a intervir
Hoje às 09:31
02:41
«Tu não te metas comigo e não fales dos meus filhos!»: Kina 'explode' com Catarina Miranda e deixa aviso sério
Hoje às 09:27
01:52
«Mas eu posso acabar?!»: Afonso Leitão perde as estribeiras com Kina e Miranda manda-a calar
Hoje às 09:19
01:37
Miranda faz este gesto antes das galas? Jéssica imita a concorrente e atesta: «Ninguém tem medo de vocês»
Hoje às 09:03
02:39
Jéssica Vieira como nunca a viu: Sem papas na língua, a concorrente sobe o tom de voz para Afonso
Hoje às 08:58
02:24
«Estou muito feliz de ter um homem como o Afonso como companheiro...»: Catarina Miranda declara-se ao concorrente?
Hoje às 08:48
01:51
«Não quero beijos teus»: Afonso Leitão dá nova nega a Catarina Miranda
Hoje às 08:31
03:03
Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda
Hoje às 08:05
06:52
«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se para cima de Catarina Miranda
Hoje às 08:05
14:58
Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?
Hoje às 00:58
02:37
Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão
Hoje às 00:54
06:50
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção
Hoje às 00:44
00:39
Depois de ir parar ao hospital, Cláudia Nayara anuncia que está grávida
Hoje às 00:43
01:58
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada
Hoje às 00:36
06:58
Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão
Hoje às 00:32
01:42
Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim
Hoje às 00:24
04:33
Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos
Hoje às 00:21
06:28
Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas
Hoje às 00:16
05:20
O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão
Hoje às 00:09
06:12
Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país
Ontem às 23:56
06:55
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal
Ontem às 23:52
06:55
Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'
Ontem às 23:51
03:41
Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»
Ontem às 23:32
01:14
A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade
Ontem às 23:25
04:00
Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»
Ontem às 23:23
03:41
Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa
Ontem às 23:18
02:29
Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração
Ontem às 23:12