«Quem apresentavam a um amigo?»: As respostas dos concorrentes surpreendem

No Big Brother Verão, uma atividade continua e, desta vez, a pergunta é “Quem apresentavam a um amigo?”. João afirma que apresentava Ana pela história de vida e Ana escolhia João e tece-lhe rasgados elogios. Já sobre quem irá desiludir-se quando chegar lá fora, Boris e Vanessa concordam que Sara pode ser quem se vai desiludir mais com Tatiana. Já Sara, afirma que Vanessa pode desiludir-se com as coisas que vir de Raquel e João Ventura concorda. Nuno escolhe o Boris por causa da relação que ele tinha com a Joana. Boris acredita que não se vai desiludir pela entrada da concorrente na semana passada.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18