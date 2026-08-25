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Quem começou os rumores sobre Sara e Nuno? Concorrentes ficam "frente a frente": «Agora passo por mentirosa»

No Big Brother Verão, os concorrentes são confrontados com os maiores conflitos do dia. Durante o Especial, Ana Luísa e Tatiana ficam "frente a frente" devido ao tema "Fanny e João Mota".

Recorde tudo:

A Cadeira Quente começa com Sara a recordar um dos momentos que mais a incomodou dentro da Casa. A concorrente confessa ter-se sentido muito mal ao perceber que os colegas estavam a conspirar contra ela e a comparar a sua relação com Boris à de Fanny e João Mota.

Sara acusa ainda os colegas de terem falado «nas costas», por não terem tido coragem para abordar diretamente a situação consigo. A concorrente garante que esperava mais frontalidade por parte dos colegas, sobretudo de Boris, tendo em conta a proximidade que mantém com ele.

O tema acaba por dar origem a uma nova picardia entre Boris e Tatiana. Boris acusa a colega de manipulação e afirma que Tatiana é a única pessoa dentro da Casa que não consegue manipular.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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