Quem deveria voltar a entrar na casa? Ana Luísa não hesita na resposta. E o nome dito não é o do filho

No Big Brother Verão, Raquel pergunta, se houvesse essa possibilidade, quem é que Ana Luísa queria que voltasse à casa. Antes de ouvir a resposta, Raquel proíbe que seja dito o nome do filho. Veja aqui qual foi a escolha da concorrente.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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