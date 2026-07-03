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Quem devia preencher o lugar dos nomeados? Concorrentes respondem “sem filtros”

No Big Brother Verão, os concorrentes nomeados almoçam juntos. Durante o momento, os concorrentes nomeados foram convidados a substituir os seus próprios nomes por algum dos colegas. Veja aqui as respostas inesperadas.

Resumo do últimos acontecimentos:

A tensão voltou a subir no Big Brother Verão. Depois de João Ventura criticar duramente Mariana Salgueiro por um comportamento durante a festa, a concorrente ficou visivelmente magoada e acabou por desabafar com os colegas da casa principal.

A polémica instalou-se depois de João Ventura tecer duras críticas a Mariana Salgueiro, acusando a concorrente de ter "mostrado o rabo" durante a festa. As palavras do concorrente foram diretas e acabaram por deixar Mariana profundamente abalada.

Após a troca de farpas, Mariana Salgueiro não conseguiu esconder a revolta e procurou o apoio dos colegas da casa principal. Num momento marcado pela emoção, a concorrente desabafou sobre o sucedido e mostrou-se magoada com os comentários de João Ventura. Mariana chegou mesmo a ameaçar desistir do programa.

Estes são os primeiros concorrentes nomeados do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02
DIEGO – 761 20 20 04
ÍRIS - 761 20 20 05
MIGUEL – 761 20 20 12
PEDRO – 761 20 20 14

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