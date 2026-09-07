No Big Brother All Stars, as nomeações ainda não acabaram. Esta tarde, é o momento de se fazerem novas nomeações para decidir quem são as primeiras “estrelas” a ficar em risco.
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Quem escapa? Estas são as nomeações das estrelas que faltavam
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