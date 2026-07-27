VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana Na Gala do Big Brother Verão, os concorrentes fizeram as nomeações da semana. Saiba quais foram as escolhas. Big Brother Hoje às 00:55 Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 12:14 Quem nomeou quem? Descubra quais foram as escolhas da semana Hoje às 00:55 01:29 Maria Botelho Moniz fecha Gala com notícia inesperada Hoje às 00:56 01:20 "Fogo no parquinho"! Mariana Sá "denuncia" responsáveis pelo boato que envolve Vanessa e Boris Hoje às 00:50 02:36 Vanessa reage a boatos de interesse em Boris. E a mulher do concorrente vê tudo em estúdio Hoje às 00:49 02:10 Com namorado fora da casa, Joana reage a boato que envolve Nuno Hoje às 00:46 02:08 Íris avalia percurso na casa mais vigiada do País e admite: «Senti que ia sair» Hoje às 00:34 02:36 Sara decidiu e há um novo habitante na "Casa da Avó" Hoje às 00:29 05:07 Um nomeado diretamente e um imune! Estas foram as escolhas da noite Hoje às 00:24 06:27 Há um novo líder da casa. Descubra quem venceu a prova Hoje às 00:19 03:37 Ana Luísa e Afonso aumentam prémio final. Saiba o valor atual Hoje às 00:14 02:48 A chorar e soluçar, Raquel fica sem chão com expulsão de Íris. E há outro concorrente inconsolável Hoje às 00:10 04:58 Segundo expulso revelado! Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão Hoje às 00:05 01:30 Marido de Ana Luísa faz declaração de amor. E o que diz deixa qualquer um emocionado Ontem às 23:57 04:12 Em lágrimas, Ana Luísa confessa: «Foi o sonho que sempre me comandou» Ontem às 23:55 07:33 «Estava na casa de banho da praça a tirar leite»: Ana Luísa conta percurso tocante. Veja aqui a "Curva da Vida" na íntegra Ontem às 23:47 03:59 Ana Luísa conta como viveu a tragédia do 11 de Setembro: «Via corpos a cair» Ontem às 23:46