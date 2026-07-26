Na Gala do Big Brother Verão, os nomeados são desafiados pelo anfitrião a escolher os espectadores da casa. Veja aqui quem foram s escolhidos.
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Quem são os espectadores da casa? Nomeados votam sem filtros
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Quem são os espectadores da casa? Nomeados votam sem filtros
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