«Querem oprimir aquilo que eu quero dizer»: Tatiana deixa aviso aos colegas

No Big Brother Verão, o anfitrião lança uma dinâmica.
Afonso é o primeiro a começar e atribui “o desejo do silêncio” a Tatiana, porque é algo que deseja para ela. Tatiana frisa que pode parecer que não, mas gosta de ouvir os outros, ao contrário dos colegas que tentam “silênciá-la” e “oprimir” aquilo que ela quer dizer. Veja tudo.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?