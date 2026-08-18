«Querem oprimir aquilo que eu quero dizer»: Tatiana deixa aviso aos colegas

No Big Brother Verão, o anfitrião lança uma dinâmica.

Afonso é o primeiro a começar e atribui “o desejo do silêncio” a Tatiana, porque é algo que deseja para ela. Tatiana frisa que pode parecer que não, mas gosta de ouvir os outros, ao contrário dos colegas que tentam “silênciá-la” e “oprimir” aquilo que ela quer dizer. Veja tudo.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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