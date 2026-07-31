"Queres aparecer!": Ventura entra em confronto com Sara e Joana e instala o caos na casa

No Big Brother Verão, Ventura protagoniza mais um momento de tensão.

Tudo começa quando Sara lhe pede para assumir a preparação do almoço, mas o concorrente recusa, dando início a uma troca de palavras entre os dois.

Pouco depois, Joana entra na conversa e acusa Ventura de mudar constantemente de opinião consoante as pessoas com quem fala. "Precisas do teu momento no jogo para dar opinião? Ainda agora dizias que estava tudo bem", atira a concorrente.

A discussão sobe de tom quando Ventura responde que Joana apenas "quer aparecer". Sem hesitar, a concorrente riposta que, sempre que considerar que ele está errado, vai continuar a dizê-lo, prolongando o bate-boca perante os restantes colegas.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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