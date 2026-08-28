No 'Momento Certo', Rafael Bailão homenageou e surpreendeu a avó e foi emocionante.
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Rafael Bailão surpreende a avó no 'Momento Certo'
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Rafael Bailão surpreende a avó no 'Momento Certo'
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