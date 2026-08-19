Ranking da vitimização gera discórdia na casa e Ana Luísa fica profundamente ofendida

No Big Brother Verão, Sara faz o ranking da vitimização e coloca Raquel em primeiro pela forma como dá as suas opiniões, a Ana Luísa em segunda devido às nomeações. Raquel afirma que nunca se vitimizou e que foi apenas o que sentiu. Ana Luísa não considera o seu lugar justo por não ser prioridade de ninguém. Sara Considera que a colega tem o seu grupo das "concubinas". Afonso responde entre dentes "ela quer é isto" e o Big Brother pede para que ele se justifique. Afonso diz que Sara quer dar a entender que estão juntos contra Sara.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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