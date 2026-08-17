Raquel afasta-se dos grupos da Casa: «Só tenho dois amigos»

No Big Brother Verão, enquanto fazem o almoço, Ventura e Raquel entendem-se sobre o mal-entendido sobre a amizade entre eles.
Raquel frisa que não considera que faça parte de grupo nenhum e esclarece que a única coisa que quis dizer foi que é difícil chamar alguém de “amigo”, por isso é que só considera que tenha dois amigos na casa.
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.