Raquel ao barulho: Sara desaba em lágrimas e Nuno apoia-a

No Big Brother Verão, depois da atividade das mensagens dos ex concorrentes, Sara isola-se a chorar e Nuno questiona a amiga se ela não quer falar, mas Sara mostra resistência. Sara revela que está exausta e que se não estivesse tão perto da final ponderava seriamente desistir. Sara afirma que a sua cabeça está a estoirar. A concorrente comenta que Raquel lembrou-se agora que não gosta do Nuno.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18