Raquel arrasa Vanessa: «Fiquei um bocado magoada»

Nos bastidores da gala do Big Brother Verão, Carolina Steffensen, repórter da TVI, esteve à conversa com Raquel logo após a sua expulsão. A ex-concorrente falou sobre a sua relação com Nuno e sobre a amizade tremida com Vanessa.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18