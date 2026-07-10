Raquel 'cobra' atitude de Nuno e o clima azeda: «Atraiçoei-me ao fazê-lo!»

No Big Brother Verão, Raquel quis conversar com Nuno e Vanessa para esclarecer questões pendentes. A concorrente disse que Nuno é o seu ponto fraco e pediu aos amigos que a comecem a defender. A resposta do concorrente deixou-a incrédula. Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!