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Raquel compara Miguel a polémico ex-concorrente: «Está a encarnar o…»

No Big Brother Verão, Miguel decide acordar os colegas que dormem na Sala à base de barulho, batendo com tampas de panelas. No Quarto, os restantes concorrentes percebem rapidamente de onde vem a autoria da brincadeira, e Raquel comenta que Miguel está a "encarnar" o antigo concorrente Miguel Vicente. Já João remata com ironia, considerando a atitude "pouco orgânica".

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

  • Big Brother
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