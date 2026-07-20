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Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente

No Big Brother Verão, Raquel nomeou automaticamente Joaquim. o concorrente não se mostrou surpreendido. Veja tudo.

 

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