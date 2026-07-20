VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente No Big Brother Verão, Raquel nomeou automaticamente Joaquim. o concorrente não se mostrou surpreendido. Veja tudo. Big Brother Hoje às 00:36 Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 05:58 Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente Hoje às 00:36 09:26 Este é o balanço das nomeações da Casa Principal e tudo pode mudar com as escolhas da Casa da Avó Hoje às 01:02 01:39 Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel Hoje às 00:51 12:33 Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes Hoje às 00:51 08:07 Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana Hoje às 00:30 02:18 Mariana Sá acusa Afonso: «Fez um boicote total à minha liderança» Hoje às 00:24 06:42 Liderança de Afonso falha redondamente e a substituição por Mariana Sá fez a casa "pegar fogo" Hoje às 00:19 06:42 A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro Hoje às 00:11 01:38 Não há margem para dúvida. Este concorrente abandona a casa para grande espanto de todos Hoje às 00:03 01:01 Irmãos de João Ventura mostram-se orgulhosos: «É o João a ser João» Ontem às 23:44 04:41 Momento de grande emoção. João Ventura recorda o irmão: «Ele está sempre comigo» Ontem às 23:43 07:36 Lavado em lágrimas, João Ventura partilha curva da vida: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz» Ontem às 23:38 01:38 As apostas dos ex-concorrentes foram certeiras. Descubra quem é o segundo salvo da noite Ontem às 23:30 06:52 Decisão de Mariana Sá deixa Tatiana perante um grande obstáculo e a reação surpreende Ontem às 23:28 05:13 Sara fica em êxtase com missão especial. E acaba por surpreender Maria Botelho Moniz Ontem às 23:21 07:00 Larvas, grilos e coração na conquista pelo prémio final: nomeados têm prova gastronómica de alto nível Ontem às 23:18