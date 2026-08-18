Raquel continua em baixo e acaba em lágrimas novamente: «Não vale a pena…»

No Big Brother Verão, numa conversa a sós, Raquel desabafa com João Ventura.
A concorrente admite que não sente que valha a pena falar com Vanessa, se ela diz que não tem paciência. Ventura discorda e alerta que Vanessa tentou falar com ela de manhã e ela negou, no entanto, Raquel acha que se o pedido foi feito por ele e não por ela, não lhe fez sentido. Raquel continua em baixo e não sente que tenha de ter iniciativa para falar com a amiga.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?